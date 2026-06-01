7PAGINAS

Lunes 1 de junio de 2026
Facebook Instagram
Menú

Inscripciones abiertas para el 1° duatlón regional rural la bodega Robinson

Las instalaciones de la Bodega Robinson servirán como sede del “1° Duatlon Regional Rural” que organiza la Asociación Concordiense Amigos del MTB y que tiene como fecha de realización el domingo 21 de junio desde las 9 de la mañana. La prueba tendrá como distancia 5 kilómetros de pedestrismo, 25 kilómetros de mountain bike –tipo rural– y otros 2,5 kilómetros de pedestrismo.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Desde la organización indicaron que ya están abiertas las inscripciones para la competencia que promete ser espectacular. Los interesados podrán acceder a www.encarrera.com.ar/dua/ para ser parte de la carrera. Las inscripciones en individuales tendrán un costo de 40 mil pesos, mientras que en postas de 70 mil pesos. En cuanto a la modalidad se informó que será de manera individual o en postas.

Respecto a las categorías se dispuso de la siguiente manera. En Individuales – Caballeros: Juveniles de 14 a 19 años, Elite de 20 a 29 años, Máster A de 30 a 39 años, Máster B de 40 a 49 años, Máster C de 50 a 59 años, Máster D de 60 en adelante.

En Individuales – Damas: Juveniles de 14 a 19 años, Damas A de 20 a 35 años, Damas B de 36 a 45 años, Damas C de 46 en adelante. Damas Únicas.

Mixtas (sumatoria de edades): Hasta 49 años, de 50 a 69 años, de 70 a 89 años, más de 90 años. Caballeros (sumatoria de edades): hasta 49 años, de 50 a 69 años, 70 a 89 años, 90 a 109 años, más de 110 años.

Por último, sobre la premiación en la Clasificación General habrá al primero de Individual Varones, Individual Mujeres y Posta. Por categorías se premiará del 1° al 5° cada uno.