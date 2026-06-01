Inscripciones abiertas para el 1° duatlón regional rural la bodega Robinson

Desde la organización indicaron que ya están abiertas las inscripciones para la competencia que promete ser espectacular. Los interesados podrán acceder a www.encarrera.com.ar/dua/ para ser parte de la carrera. Las inscripciones en individuales tendrán un costo de 40 mil pesos, mientras que en postas de 70 mil pesos. En cuanto a la modalidad se informó que será de manera individual o en postas.

Respecto a las categorías se dispuso de la siguiente manera. En Individuales – Caballeros: Juveniles de 14 a 19 años, Elite de 20 a 29 años, Máster A de 30 a 39 años, Máster B de 40 a 49 años, Máster C de 50 a 59 años, Máster D de 60 en adelante.

En Individuales – Damas: Juveniles de 14 a 19 años, Damas A de 20 a 35 años, Damas B de 36 a 45 años, Damas C de 46 en adelante. Damas Únicas.

Mixtas (sumatoria de edades): Hasta 49 años, de 50 a 69 años, de 70 a 89 años, más de 90 años. Caballeros (sumatoria de edades): hasta 49 años, de 50 a 69 años, 70 a 89 años, 90 a 109 años, más de 110 años.

Por último, sobre la premiación en la Clasificación General habrá al primero de Individual Varones, Individual Mujeres y Posta. Por categorías se premiará del 1° al 5° cada uno.