Inscripciones abiertas para una nueva edición del laboratorio de experimentación teatral en Concordia

Se trata de una experiencia de investigación grupal que indaga en la naturaleza de la interpretación, con entrenamiento físico-vocal, basado en técnicas que amplían y profundizan la expresividad.

Se investiga sobre las diversas maneras de habitar el espacio escénico, la creación de narrativas poéticas partiendo desde el cuerpo en el espacio vacío, y la construcción de un rasgo estético singular y genuino en un ámbito colectivo.

El año pasado, el Laboratorio estrenó la obra “La Tierra Rota”, con dramaturgia de los actores participantes. Este año se encuentra investigando dramaturgia de autores clásicos para futura presentación en escena. Al tiempo que se abre esta convocatoria para personas de cualquier edad, a partir de los 18 años, tengan o no experiencia teatral, para la conformación de un nuevo grupo de trabajo y formación.

Coordenadas del ciclo 2026

La coordinación general continúa a cargo de Rosario Correa, actriz y directora de actores, quien recientemente representó la obra “Cuando el mundo entero dormía” en el Festival Internacional de Teatro de La Habana, Cuba, entre otras experiencias teatrales de las que ha sido parte.

Los encuentros se llevarán a cabo todos los martes, a partir del 14 de abril, en el Espacio Cultural Arandú (La Rioja 468), en el horario de 19:30 a 21:30 horas.

Debido a que los cupos son limitados, los interesados en sumarse a esta experiencia pueden solicitar información o realizar su inscripción comunicándose al teléfono 345-4015141 o a través del perfil de Instagram @lahamacaenlaluna.