Inscripciones habilitadas para el 1° rural bike de Los Viñedos y Los Pecanes en La Criolla

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB se trabaja en los aspectos organizativos y se confirmó que el lugar de concentración para la largada y llegada será en el Salón Municipal de La Criolla. Prontamente se dará a conocer el circuito que promete ser exigente.

La competencia tendrá como escenario viveros pecanes del Vivero Santa María y bodegas de la firma Siandra Hermanos, quienes están colaborando con la competencia, al igual que lo hace la Municipalidad de La Criolla.

La prueba dispondrá de dos distancias, de 30 y 60 kilómetros, dependiendo de cada categoría. Cabe destacar que quienes realicen la distancia de 60 kilómetros afrontarán dos vueltas al circuito.

Desde la organización indicaron a 7Paginas, que las inscripciones se pueden llenar en el sitio www.encarrera.com.ar/lacriolla y las mismas estarán habilitadas hasta el viernes 7 de agosto a las 12 del mediodía con un costo de 50 mil pesos.

Cabe destacar que desde Bodega Siandra Hermanos dispuso, que una vez concluida la carrera, previo a la premiación realizarán una degustación de vinos con una picada para todos los competidores que sean parte de la competencia.