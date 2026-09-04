Inseguridad en Concordia: encapuchados y armados protagonizaron un atraco en zona céntrica, se llevaron una importante suma de dinero

Una nueva entradera se registró este viernes en una zona céntrica de Concordia y generó preocupación por las características del hecho. Dos delincuentes encapuchados y armados habrían irrumpido por la fuerza en una reconocida inmobiliaria y, tras reducir a la persona que se encontraba en el lugar, se llevaron dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El episodio ocurrió alrededor de las 15, cuando el establecimiento ubicado sobre calle Avellaneda al 100, en inmediaciones de Sarmiento, se encontraba cerrando y había una persona trabajando en el interior.

Irrumpieron cuando estaban cerrando

De acuerdo con las primeras informaciones recogidas en el lugar, los delincuentes habrían llegado a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

En un primer momento habrían tocado la puerta del establecimiento. La persona que se encontraba en el interior salió para verificar quién llamaba, pero no habría observado a nadie.

Sin embargo, cuando se disponía a cerrar nuevamente el local, los delincuentes habrían irrumpido por la fuerza.

Se trataría de dos hombres que ingresaron encapuchados y armados, redujeron a la persona que se encontraba en el establecimiento y concretaron el robo.

Los asaltantes habrían sustraído una importante suma de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares, para posteriormente darse a la fuga.

Encontraron uno de los teléfonos

Como parte de las primeras actuaciones realizadas luego del hecho, uno de los tres teléfonos celulares sustraídos habría sido localizado aparentemente descartado en inmediaciones de Santa María de Oro y Humberto Primo, jurisdicción de la Comisaría Primera.

La Policía trabaja para determinar el recorrido que realizaron los delincuentes y establecer su identidad.

Investigan similitudes con otro robo

El hecho adquiere especial relevancia para los investigadores debido a las similitudes con un episodio ocurrido durante la tarde del jueves en un conocido drugstore del barrio La Bianca.

En aquella oportunidad también habrían actuado dos delincuentes encapuchados y armados, quienes irrumpieron en el comercio y sustrajeron elementos de valor.

La reiteración de hechos con características similares en menos de 24 horas genera preocupación y es uno de los aspectos que será tenido en cuenta durante el avance de la investigación.

En el lugar del robo ocurrido este viernes trabajó personal del Comando Radioeléctrico de Concordia, mientras que la investigación quedó bajo la intervención del fiscal Martín Núñez.

Fuente: El Concordiense