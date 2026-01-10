Insólita situación: un vecino de Salto murió en Concordia y no pueden trasladar el cuerpo porque el encargado de la morgue está de vacaciones

Según pudo saber 7Paginas, Julio César Suárez Trivel de 52 años falleció de muerte natural el pasado lunes en una vivienda de la ciudad de Concordia. Sin embargo, desde ese momento sus familiares no han podido retirar el cuerpo para trasladarlo a Salto, donde debía realizarse la velatoria y posterior sepultura.

De acuerdo a la información recogida por este medio, el inconveniente radica en que el encargado de la morgue judicial se encuentra de vacaciones en el marco de la feria judicial, sin que se haya designado personal reemplazante para cumplir esa función. Esta situación habría impedido la entrega del cuerpo, generando una profunda angustia en los familiares del fallecido.

De confirmarse esta versión, los allegados a Suárez Trivel deberían aguardar hasta el 31 de enero, fecha en la que finaliza la feria judicial, para poder avanzar con los trámites correspondientes.

El caso pone en evidencia una grave falencia administrativa en un momento extremadamente sensible, donde la falta de previsión termina afectando directamente a una familia que solo busca despedir a su ser querido de manera digna.