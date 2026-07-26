insolito caso en Corrientes: un jubilado de 80 años ingreso al banco portando un arma

La situación fue advertida por efectivos policiales que prestan servicio adicional en la entidad bancaria, quienes observaron que el octogenario portaba un arma de fuego en la cintura. Tras identificarlo y realizar las actuaciones correspondientes, constataron que se trataba de una pistola Smith & Wesson calibre 22.

Según manifestaron fuentes del procedimiento, el hombre explicó a los uniformados que es retirado de la Policía Federal Argentina y que decidió concurrir armado por temor a ser víctima de un asalto al momento de cobrar su jubilación.

Asimismo, el vecino, domiciliado en la ciudad de Ituzaingó, aseguró contar con la autorización correspondiente para la portación del arma de fuego.

No obstante, por disposición de la Fiscalía de turno, se ordenó el secuestro preventivo de la pistola mientras se verifica la documentación presentada y se llevan adelante las diligencias de rigor.

Finalizadas las actuaciones, el octogenario recuperó su libertad, quedando supeditado a las decisiones que adopte la autoridad judicial en el marco de la investigación.

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