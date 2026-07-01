Insólito en Concordia: En plena veda, vendieron dorados gigantes en la Plaza 25 de Mayo y frente a la policía

Según pudo registrar un cronista de 7Páginas presente en el lugar, los pescados se ofrecían de manera ambulatoria a un valor de entre 40 y 50 mil pesos. Ante la magnitud de las piezas, numerosos transeúntes se acercaron tanto por curiosidad como para concretar la compra de los ejemplares.

La respuesta de los vendedores y el origen de las piezas

En un momento de la mañana, dos uniformados de la Policía de Entre Ríos se aproximaron a los vendedores en bicicleta. Sin embargo, lejos de proceder al decomiso directo de la mercadería o dar intervención a las autoridades de fiscalización, los agentes se limitaron a consultar de dónde habían extraído los ejemplares.

El cronista de este medio escuchó el argumento que uno de los vendedores le dio al policía: justificó que, si bien conocía la existencia de las restricciones legales, la venta de las piezas era el único medio que disponía en el día para «llevar un poco de comida a su hogar». Asimismo, confesó que los dorados habían sido capturados en la zona ribereña conocida como «Playa Los Tomates», en el barrio La Bianca.

Una infracción que afecta al turismo y a la salud pública

El episodio generó alarma inmediata en el sector biológico y turístico. Cabe recordar que la pesca comercial del dorado está estrictamente prohibida durante todo el año en el territorio de Entre Ríos, al ser declarada una especie de máximo interés turístico y protegida por leyes provinciales. La normativa vigente solo autoriza la pesca deportiva bajo la modalidad de devolución obligatoria, la cual se suspende por completo durante los periodos de veda estacionales.

Además del daño ambiental por la depredación del recurso, especialistas advierten que este tipo de comercio informal e ilegal pone en riesgo directo la salud de los consumidores, ya que los alimentos se trasladaban sin ningún tipo de cadena de frío, control bromatológico ni condiciones sanitarias mínimas exigidas por la ley.

Creciente malestar y exigencia de controles por parte de los guías de pesca

A raíz de lo sucedido en el centro concordiense, la reacción de los sectores vinculados al río Uruguay no se hizo esperar. Guías de pesca de Concordia difundieron y enviaron a nuestra redacción videos que muestran el recorrido de los infractores por las calles céntricas, repudiando la total impunidad del acto.

Por su parte, los guías de pesca de la vecina localidad de Puerto Yeruá recordaron que vienen exigiendo desde hace meses una presencia real del Estado en las costas. Remarcaron que, si bien hace apenas cinco días el municipio de Puerto Yeruá mantuvo una mesa de trabajo con las autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en la práctica diaria no se observa un incremento en los patrullajes.

Ante la gravedad del escenario registrado este miércoles, los prestadores de servicios turísticos exigieron a las autoridades provinciales y municipales la puesta en marcha de operativos urgentes de fiscalización en los accesos fluviales y puntos de venta urbanos para frenar el descontrol y proteger el recurso natural.

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