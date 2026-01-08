Insólito episodio en Santa Fe: fue a robar, lo desnudaron y se salvó de ser linchado

El episodio se viralizó rápidamente a través de videos grabados por testigos, en los que se observa al sospechoso escapar completamente desnudo, pese a estar rodeado por vecinos enfurecidos e incluso con presencia policial en la zona.

Según relataron habitantes del barrio, el individuo es conocido con el apodo de “Pelado” y sería autor de reiterados robos e intrusiones en viviendas del sector, una situación que habría generado un profundo malestar y hartazgo entre los vecinos.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de Eva Perón y Río Colorado, donde el hombre fue sorprendido in fraganti mientras intentaba cometer un robo. En uno de los registros fílmicos se lo puede ver saltando un tapial en su intento de huida.

Durante la persecución, el sospechoso recibió golpes, esquivó piedras, fue atacado por un perro y llegó a caer al suelo, aunque logró reincorporarse y escapar corriendo por calle Hernández, completamente desnudo. Trascendió además que uno de los vecinos alcanzó a sujetarlo del pantalón, lo que provocó que lo perdiera en plena fuga.

En un primer momento circularon rumores que indicaban que el episodio podría haberse tratado de un “pata de lana”, versión que fue descartada posteriormente. Finalmente, el hombre logró huir del lugar y es intensamente buscado por la Policía.

Desde la Fiscalía interviniente evitaron brindar mayores precisiones sobre el caso para no entorpecer la investigación, que continúa en curso. El hecho volvió a poner en debate la problemática de la inseguridad y las reacciones extremas de vecinos ante la reiteración de delitos.