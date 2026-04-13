Instalan 173 nuevas cámaras y refuerzan el alumbrado en los barrios de Concordia

En el marco de un plan sostenido de modernización de la infraestructura tecnológica, la Municipalidad de Concordia continúa expandiendo su red de seguridad y servicios. Desde la Secretaría de Servicios Públicos se coordinan tareas permanentes que buscan no solo optimizar la gestión operativa, sino elevar de manera directa la calidad de vida de los vecinos mediante espacios públicos mejor iluminados y monitoreados.

Seguridad: Red de cámaras y control de accesos

En los últimos días, según se informó a 7Paginas, el personal técnico inició la instalación de nuevos puntos de videovigilancia en sectores clave, como la plazoleta del barrio Constitución y la esquina de Urdinarrain y Concejal Veiga. Estas acciones forman parte de un ambicioso proyecto que contempla la puesta en funcionamiento de un total de 173 cámaras en toda la ciudad.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, destacó la importancia de estas herramientas:

“La videovigilancia permite el monitoreo en tiempo real para una intervención rápida y, a su vez, deja un registro fundamental para el esclarecimiento de delitos e infracciones. Es una política de prevención directa para el vecino”.

Además, se destaca la creación de nuevos nodos de conectividad en la zona de Víctor Oppel y el despliegue de seis lectoras de patentes en los principales accesos a Concordia. Estos dispositivos permitirán un control vehicular riguroso y un trabajo más articulado con la Policía de Entre Ríos.

Alumbrado: Más visibilidad en espacios verdes y barrios

De forma paralela, el área de Electrotecnia ejecuta un plan de reparación y puesta a punto de luminarias. Durante la última semana, las cuadrillas intervinieron en la zona verde de la Costanera, el Parque Liquidámbar, el Parque San Carlos y el acceso por Avenida Presidente Perón y Autovía 14.

En el marco de los abordajes barriales, se realizaron mejoras puntuales en el barrio 21 de Septiembre, con la colocación de nuevos brazos de alumbrado en esquinas como Diamante y Gatto, y La Pampa y Padres Capuchinos. Asimismo, se inició la construcción de bases para nuevas columnas en calle Odiard, entre Av. San Lorenzo y Mendiburu, y se instalaron nuevos puntos de luz en el barrio Mendieta.

Pilares de la gestión

Alejandro López subrayó que la expansión del alumbrado eficiente y la incorporación de tecnología son los pilares de la estrategia actual.

“Estas políticas no solo optimizan los recursos municipales, sino que se traducen en más seguridad, mayor visibilidad y mejores condiciones de vida en cada barrio de Concordia”, concluyó el funcionario.