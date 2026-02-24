Intendentes del departamento Concordia impulsan una agenda común en producción y turismo

Participaron de la mesa la intendente de Los Charrúas, Andrea Imoberdoff; el intendente de Estancia Grande, Pablo Goldín; el intendente de Colonia Ayuí, José Marticorena; el intendente de Puerto Yeruá, Daniel Benítez; y el intendente de La Criolla, Ariel Stucker.

Tras la reunión, Azcué destacó que el propósito es “trabajar de manera articulada en los puntos en común que tenemos las localidades que integramos el departamento y en aquellas particularidades que nos exigen un trabajo conjunto”. En ese sentido, subrayó que la producción y el turismo son ejes transversales a cada municipio.

“Sabemos que cuando nos juntamos y gestionamos unidos nos fortalecemos, los resultados son diferentes y nos vuelve más eficientes”, sostuvo el jefe comunal, quien además valoró el buen diálogo y la predisposición entre los intendentes.

Por su parte, el intendente de Estancia Grande, Pablo Goldín, calificó el encuentro como “muy productivo” y expresó que el trabajo coordinado permitirá generar acciones positivas para cada uno de los municipios que integran el consorcio.

En la misma línea, el intendente de Colonia Ayuí, José Marticorena, adelantó que la intención es dar continuidad a estos espacios de intercambio, teniendo en cuenta que cada localidad cuenta con propuestas y necesidades propias. A su turno, la intendente de Los Charrúas, Andrea Imoberdoff, señaló que el objetivo es “unir esfuerzos para concretar cosas buenas para el departamento”.

Finalmente, el intendente de Puerto Yeruá, Daniel Benítez, afirmó que se busca construir una agenda superadora, orientada a resolver problemas y potenciar las oportunidades vinculadas a la producción y el turismo, dos áreas en las que todas las localidades tienen potencial para crecer de manera conjunta.

