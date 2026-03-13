Intendentes del PJ buscan dinamizar el partido, eligieron nuevo presidente, avanzan en una liga de concejales y suman hasta las Juntas de Gobierno

Durante la reunión se resolvió que la presidencia quede a cargo del intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quien estará acompañado por una mesa de conducción integrada por la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el jefe comunal de Concepción del Uruguay, José Lauritto; Adriana Meza Torres, intendenta de Los Conquistadores; Isa Castagnino, de Victoria; y Julio Pintos, de Pueblo Liebig.

Asimismo, se acordó que los intendentes Damián Arévalo, de San José de Feliciano, y Gustavo Bastián, de San José, se sumen a la tarea de fortalecer el vínculo con las autoridades partidarias.

El encuentro se realizó en la denominada “capital de la miel”, con la organización del intendente de Maciá, Ariel Müller, y del senador provincial Juan Diego Conti, quienes oficiaron como anfitriones.

Preocupación por la situación económica

Durante la jornada también se analizaron distintos temas vinculados a la realidad económica y financiera de los municipios. Entre ellos, la disminución de los aportes de la coparticipación nacional y provincial, las reformas a la ley previsional, el endeudamiento tomado por el gobierno provincial y los fondos de libre disponibilidad enviados por el Gobierno nacional a la provincia que, según señalaron, no habrían sido transferidos a los municipios.

Además, los intendentes plantearon la necesidad de transparentar el envío de recursos por parte de la provincia destinados a atender contingencias sociales en las distintas localidades.

Impulsan una liga de concejales

Otro de los puntos destacados del encuentro fue el respaldo a la creación de una liga de concejales del PJ, que trabajará de manera coordinada con municipios y comunas.

Al término de la reunión, Fuertes explicó que se busca consolidar una dinámica de trabajo articulada entre los distintos niveles del partido. “Hemos decidido una dinámica de trabajo sinérgica entre los bloques legislativos, tanto de Senadores como de Diputados, y la Liga ampliada también con comunas y juntas de gobierno para generar una masa crítica de trabajo, de opinión y de formulación de propuestas, todo con la participación del Consejo Provincial del Partido Justicialista”, señaló.

El intendente de Villaguay también advirtió sobre el impacto de la situación económica en las finanzas municipales. “Tenemos el desafío de gobernar en una economía complicada. Al caer el consumo de los argentinos se registra una disminución de la coparticipación, lo que impacta directamente sobre todo en los municipios más pequeños que no tienen una recaudación propia importante”, indicó.

En ese sentido, agregó que desde la Liga de Intendentes se buscará “representar, gestionar y dialogar con las autoridades para mejorar las condiciones, ya que los intendentes somos la primera ventanilla de reclamo de la sociedad”.

Finalmente, se definió que las próximas reuniones se realizarán durante el mes de abril en las ciudades de Hernández y Concepción del Uruguay. Del encuentro también participaron el presidente del bloque del PJ en el Senado provincial, Marcelo Berthet, junto a concejales y presidentes de comunas del departamento Tala.

Con datos de Pedro Martinez

Redaccion de 7Paginas