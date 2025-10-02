Intendentes del PJ consideraron que el gobernador Frigerio violo la veda electoral

Por supuesto que acompañaremos una propuesta seria y equilibrada para beneficiar a los vecinos, pero las decisiones sobre la financiación de estos servicios deben surgir del diálogo institucional y del respeto a la autonomía municipal, nunca de anuncios unilaterales en medio de un proceso electoral, que generan confusión en la ciudadanía.

Lo que no dice el Gobernador es que toda la incertidumbre generada por el Gobierno Nacional hace imposible prever el costo de la energía en los próximos meses. En este contexto, hacer anuncios a tan largo plazo es, como mínimo, irresponsable.

Los municipios hemos sido, somos y seremos el primer eslabón del Estado en la atención de las demandas sociales, sosteniendo obras, servicios y programas en un escenario económico adverso, muchas veces sin el acompañamiento financiero suficiente.

Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa de los intereses de nuestros vecinos, entendiendo que la sustentabilidad de las cuentas locales y la calidad de los servicios públicos deben estar siempre por encima de la coyuntura política.