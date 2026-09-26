Intendentes del PJ reclaman a Frigerio igualdad en el reparto de fondos por la emergencia hídrica

La Liga de Intendentes del Partido Justicialista de Entre Ríos volvió a poner el foco en la relación entre los municipios y el Gobierno provincial. Durante una reunión realizada este viernes en la localidad de El Pingo, los jefes comunales reclamaron que la asistencia destinada a afrontar la emergencia hídrica y climática sea distribuida bajo criterios objetivos, transparentes y en igualdad de condiciones para todas las localidades.

El planteo surge ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere nuevas complicaciones climáticas en la provincia y en el marco del Decreto N.º 2026-2660-E-GER-GOB.

Los intendentes justicialistas resolvieron solicitar al Gobierno de Entre Ríos que informe concretamente qué recursos estarán disponibles, cómo serán distribuidos y cuáles serán los criterios que deberán cumplir los municipios para acceder a esa asistencia.

Reclamo por los fondos

Desde la Liga señalaron que los municipios ya comenzaron a implementar medidas preventivas y a conformar comités de emergencia junto con instituciones locales, pero remarcaron que esas acciones se están llevando adelante, en gran medida, con recursos propios.

En ese contexto, reclamaron certezas sobre el acompañamiento que recibirán tanto de la Provincia como de la Nación ante una eventual emergencia social, hídrica o de infraestructura.

“Nuestros municipios hemos hecho y seguimos haciendo las acciones preventivas necesarias con los recursos que tenemos. Conformamos comités de emergencia junto a las instituciones locales, pero necesitamos tener la certeza de que, llegado el momento, vamos a contar con la asistencia necesaria tanto de la Provincia como de la Nación”, expresaron desde la Liga.

Los intendentes plantearon además que la asistencia no debería quedar condicionada por el color político de cada administración municipal.

“Pedimos que la Provincia dé una respuesta sobre qué recursos va a destinar para atender esta emergencia, cuáles serán los criterios de distribución y que esos recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los municipios”, agregaron.

Cuestionamientos por los aportes no reintegrables

Uno de los puntos que generó preocupación entre los intendentes fue el antecedente de los aportes provinciales no reintegrables.

Desde la Liga sostuvieron que los recursos otorgados hasta el momento se habrían concentrado en municipios gobernados por el oficialismo provincial. Se trata de un señalamiento político realizado por los intendentes del PJ, que reclaman conocer los criterios utilizados para la asignación de esos fondos.

En ese sentido, insistieron en que una eventual emergencia climática debe ser abordada con parámetros comunes para todos los municipios y que el acceso a los recursos públicos no debería depender de cuestiones partidarias.

“La emergencia no puede quedar sujeta a criterios políticos”, señalaron desde el espacio, al tiempo que remarcaron que cualquier localidad entrerriana puede verse afectada por una situación climática extraordinaria.

También hubo debate político

Más allá de la emergencia hídrica, durante el encuentro de la Liga de Intendentes del PJ también se analizó la situación económica de los municipios, la caída de la actividad en las ciudades y el crecimiento de la demanda social que deben afrontar los gobiernos locales.

La agenda incluyó además el análisis de un eventual cambio en el sistema electoral y la situación institucional del Partido Justicialista de Entre Ríos, con la participación de autoridades partidarias.

La reunión realizada en El Pingo forma parte de los encuentros periódicos que mantienen los intendentes justicialistas como ámbito de coordinación, intercambio y definición de posiciones frente a los principales temas que atraviesan a los gobiernos municipales de la provincia.