Intendentes vecinalistas respaldaron el debate por la reforma previsional y pidieron consensos para garantizar la Caja de Jubilaciones

Segun lo informado a 7Paginas, del encuentro participaron los intendentes Mario Socolovsky y Ulises Tomassi, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una reforma que garantice la sustentabilidad del sistema previsional provincial, contemplando las particularidades de los gobiernos locales y protegiendo los derechos de los trabajadores.

Preocupación por el impacto en los municipios

Tras la reunión, Mario Socolovsky destacó la importancia del diálogo abierto por los legisladores y señaló que durante el intercambio se abordaron diversos aspectos que afectan directamente a las administraciones municipales.

“Hubo sugerencias interesantes sobre la situación de los municipios, ya que hay artículos que pueden afectar sus recursos, como el realizar mayores aportes jubilatorios”, explicó el jefe comunal.

Asimismo, indicó que uno de los temas analizados fue la situación de aquellos municipios que cuentan con jubilados dentro de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y que presentan déficits importantes en sus sistemas de financiamiento.

En ese sentido, comentó que también se propuso avanzar en una implementación gradual de algunos puntos de la reforma.

“Se planteó que la aplicación sea progresiva, tal como ocurre con otros aspectos del proyecto, y esta propuesta fue bien recibida por los senadores”, señaló.

“La reforma es necesaria”, afirmaron

Por su parte, el intendente de Cerrito, Ulises Tomassi, valoró especialmente la convocatoria y la posibilidad de participar activamente en la discusión de una iniciativa considerada estratégica para el futuro del sistema previsional entrerriano.

“Rescato la posibilidad de intercambio y diálogo. Agradecemos que nos hayan hecho partícipes para trasladar nuestras inquietudes y sugerencias. Quedaron abiertas las puertas para sumar alternativas desde el bloque vecinalista”, manifestó.

Tomassi consideró que la reforma previsional es una discusión que no puede postergarse y sostuvo que el desafío es encontrar puntos de equilibrio entre la sustentabilidad financiera y la protección de los trabajadores.

“Creemos que esta reforma es necesaria y hay que realizarla tarde o temprano. El objetivo es encontrar criterios de consenso para salvaguardar la existencia de la Caja de Jubilaciones sin que los trabajadores se vean mayormente perjudicados”, afirmó.

Propuestas para fortalecer el financiamiento

Durante el encuentro también se analizó la posibilidad de generar nuevas herramientas para fortalecer los ingresos del organismo previsional y reducir el déficit estructural que enfrenta la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

En ese marco, Tomassi expresó la voluntad del sector vecinalista de colaborar con propuestas concretas.

“Estamos dispuestos a sumar iniciativas, incluso para ayudar a financiar la Caja”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de impulsar inversiones y estrategias que permitan generar recursos genuinos para afrontar los desequilibrios financieros del sistema.

Continuará el diálogo

Al finalizar la reunión, los participantes coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo y avanzar en la presentación de propuestas por escrito que permitan enriquecer el debate legislativo.

“Fue un encuentro fructífero y estamos a disposición para seguir trabajando en conjunto”, concluyó Tomassi.

De esta manera, los intendentes vecinalistas ratificaron su acompañamiento al debate de una reforma considerada clave para el futuro del sistema previsional entrerriano, aunque insistieron en la necesidad de alcanzar consensos que contemplen tanto la realidad financiera de la provincia como la situación de los municipios y los trabajadores.