Intensa búsqueda de un santafesino que baleó a su pareja en Paraná y escapó en moto

El episodio ocurrió en la noche del martes en el barrio 72 Viviendas, en inmediaciones de las calles Celia Torrá y Río Gualeguay. Según el informe policial, la víctima —también de 49 años— recibió un disparo en el hombro derecho, aunque afortunadamente la herida no comprometió su vida.

El jefe de la Comisaría Decimosegunda, Jorge Bernhardt, relató que la mujer regresaba de sus actividades cotidianas cuando fue interceptada por su pareja, identificada como Carlos Gabriel Gaspoz (Foto), quien tras una discusión extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo a corta distancia. La víctima logró escapar corriendo y fue auxiliada por una vecina, mientras el agresor huyó rápidamente a bordo de una motocicleta de color rojo.

El fiscal Leandro Dayub, a cargo de la investigación, ordenó la intervención de la División Homicidios y la realización de pericias en el lugar del ataque, donde la policía secuestró un proyectil que podría corresponder a un arma calibre .32 mm. Además, se dispusieron operativos de búsqueda en distintos puntos estratégicos, incluyendo controles en el Túnel Subfluvial, ante la posibilidad de que el agresor haya intentado cruzar hacia Santa Fe.

Fuentes judiciales confirmaron que Gaspoz y la víctima mantenían una relación sentimental, aunque no convivían, y que el ataque ocurrió alrededor de las 21:45, en el momento en que la mujer llegaba a su domicilio, lo que hace presumir que el agresor la esperaba para confrontarla.

Hasta el momento, Carlos Gabriel Gaspoz continúa prófugo, y las autoridades policiales solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Cualquier información que pueda ayudar a su localización debe ser comunicada de inmediato a la comisaría más cercana o al número de emergencia policial.

La investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, mientras la víctima permanece bajo observación médica y con acompañamiento psicológico y legal.