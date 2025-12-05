Intensa búsqueda de un vecino del departamento Federación desaparecido desde hace una semana

Según se informó oficialmente a 7Paginas, el hombre se ausentó de su domicilio sin que hasta el momento se conozca su destino, generando gran preocupación entre familiares y vecinos. Además, se indicó que Almaida presenta problemas de visión, lo que incrementa la urgencia de su localización.

Desde la fuerza policial se difundió una imagen extraída de su DNI, aclarando que actualmente se encuentra con el cabello bien corto, para facilitar su reconocimiento por parte de la población.

Ante cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación, se solicita comunicarse de inmediato a los siguientes números:

101 (Policía)

3456-481550 (Comando Radioeléctrico, teléfono fijo)

343-4697939 (Comisaría Suburbios) o bien a la comisaría más cercana.

Desde las autoridades se agradece profundamente la colaboración de la comunidad y se insiste en la importancia de aportar cualquier información, por más mínima que parezca, para lograr dar con el paradero de Mario Norberto Almaida.