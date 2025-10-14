Intensa búsqueda en Entre Ríos de un peligroso barrabrava de Rosario Central

Una gran cantidad de efectivos policiales de Entre Ríos y Santa Fe participa desde este lunes de una intensa búsqueda en la ciudad de Victoria para dar con el paradero de Fernando Sebastián Vázquez, conocido como “El Narigón”, señalado como uno de los prófugos más peligrosos de la región y acusado por el doble homicidio de los barrabravas de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attard.

La persecución se desató luego de que la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe confirmara que Vázquez se encontraba en la zona rural de Victoria, en el sur entrerriano. Al ser detectado por los agentes, el fugitivo huyó a toda velocidad y se internó entre los montes del sector.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo en el que escapaba sufrió un desperfecto mecánico en el camino que conduce al complejo termal de Victoria, a pocos kilómetros del ingreso por la Ruta 11. En ese punto, Vázquez abandonó el auto y un teléfono celular, internándose a pie en una zona de espesa vegetación.

“Se les piró; se les metió en medio de un monte”, confió un vocero policial, graficando la dificultad del operativo.

Un prófugo peligroso y con vínculos narcos

Fernando Sebastián Vázquez, de perfil bajo pero con antecedentes en narcotráfico y lavado de dinero, figura entre los más buscados de la provincia de Santa Fe, que ofrece una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita su captura.

Investigadores lo vinculan directamente con el clan Los Monos y con la banda de Los Menores, liderada por Matías Gazzani, actualmente prófugo. Su hermano, Alejandro Vázquez, fue detenido en marzo pasado junto con Alejandro “Cani” Zamudio, acusados de haber participado en la logística del doble homicidio de Bracamonte y Attard, ocurrido el 9 de noviembre pasado en inmediaciones del Gigante de Arroyito, en Rosario.

Apodado “El Narigón”, Vázquez también fue mencionado en una causa federal derivada de una fiesta electrónica en Arroyo Seco, donde habría estado involucrado en maniobras de tráfico de estupefacientes.

Operativo coordinado y máxima alerta

La Policía de Entre Ríos trabaja en conjunto con las autoridades santafesinas y la TOE en el rastrillaje del área, utilizando drones, perros rastreadores y personal especializado en monte. Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales sobre su ubicación, aunque todo indica que logró escapar antes de ser rodeado.

La justicia entrerriana ya se encuentra coordinando nuevas medidas con sus pares de Santa Fe, en un intento por cercar la zona y evitar que el prófugo logre cruzar hacia otra provincia.

Vázquez es considerado extremadamente peligroso, y su captura es prioritaria para las fuerzas federales y provinciales, que mantienen activo un alerta interjurisdiccional para toda la región del litoral.

La investigación continúa bajo estricta reserva, mientras los operativos se intensifican en el monte cercano a las termas de Victoria, donde se cree que el peligroso delincuente aún podría estar oculto.