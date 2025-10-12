Intensa lucha contra el narcomenudeo en Concordia: varios allanamientos, secuestro de drogas, armas y tres detenidos

De acuerdo con la información brindada a 7Paginas, se ejecutaron cinco órdenes de allanamiento, que arrojaron resultados altamente positivos. En los procedimientos, se secuestraron 77 envoltorios con cocaína, una dosis de marihuana, una escopeta calibre .16, 14 teléfonos celulares, elementos electrónicos de interés para la causa y una importante suma de dinero en efectivo, que ascendió a $708.500.

Como resultado, tres personas fueron detenidas, entre ellas una mujer y dos hombres, quienes quedaron alojados a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes.

En paralelo, entre las 2:30 y las 5:00 de la madrugada, otro allanamiento realizado en el marco de una causa por desobediencia judicial derivó en un nuevo procedimiento vinculado al tráfico de drogas. En ese domicilio, el personal policial incautó 36 envoltorios de cocaína, cuatro cartuchos calibre .38, cinco teléfonos celulares y $51.600 en efectivo.

Fuentes judiciales informaron que tres personas también fueron detenidas en este operativo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que se mantiene el pedido de captura sobre un hombre señalado como autor del hecho de desobediencia que originó la intervención.

Estos procedimientos coordinados reflejan el trabajo conjunto entre la Policía de Entre Ríos, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías N°3 de Concordia, en el marco de una serie de acciones que buscan desarticular redes locales dedicadas al narcomenudeo.