Intenso operativo de búsqueda por dos personas desaparecidas en el río Gualeguay

Según se informó, el procedimiento se activó alrededor de las 16:25 horas, cuando Bomberos Voluntarios de Rosario del Tala solicitaron refuerzos para intensificar las tareas de rastrillaje. Ante esa situación, se dispuso el envío de una dotación equipada con una embarcación, a fin de ampliar el radio de búsqueda.

Las acciones se concentran en el paraje La Vanena, sobre calle Sal, un sector de acceso dificultoso debido a las barrancas pronunciadas, la densa vegetación y las variaciones en la profundidad del río, lo que complica tanto la navegación como el trabajo desde la costa.

Desde el inicio del operativo, Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad de la zona trabajan de manera coordinada, realizando recorridas por el cauce del río y controles en los márgenes, aplicando los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

Las autoridades indicaron que las tareas continuarán mientras las condiciones lo permitan, priorizando en todo momento la seguridad del personal interviniente, en el marco de un operativo que se mantiene activo para dar con el paradero de las personas desaparecidas.