Intensos controles en la Costanera de Concordia: retuvieron motocicletas y un automóvil durante un operativo nocturno

Los controles estuvieron orientados a verificar documentación obligatoria, detectar situaciones irregulares y prevenir conductas de riesgo, especialmente en zonas de alta circulación nocturna.

Resultados del operativo

Motocicletas

Se controlaron 18 motos.

Siete de ellas fueron retenidas por falta de documentación necesaria para circular en los sectores mencionados.

Automóviles

Se controlaron 21 vehículos.

Un automóvil fue retenido al constatarse que su conductor no poseía licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Las fuerzas participantes evaluaron como positiva la intervención, ya que permitió detectar irregularidades y reforzar la presencia preventiva en zonas muy concurridas durante la noche.

Las autoridades adelantaron a 7Paginas, que este tipo de operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y evitar incidentes en espacios recreativos de la ciudad.