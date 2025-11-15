Intensos controles en los accesos a Concordia: varias motos retenidas y dos detenidos por narcomenudeo

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, a lo largo del operativo se controlaron 6 colectivos, 25 automóviles, 40 motocicletas y se identificaron 215 personas. En ese marco, el personal de la División Drogas Peligrosas incautó ocho bochitas de cocaína, halladas gracias a la intervención del perro antinarcóticos “Mali”.

A raíz del secuestro de la droga, quedaron detenidos dos hombres mayores de edad, por supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes bajo la figura de tenencia simple, medida ordenada por el juez de Garantías, Dr. Mario Figueroa.

En paralelo, se procedió a la retención de 12 motos por presuntas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, continuando con los controles vehiculares en la zona.

El operativo contó con la intervención de múltiples áreas policiales y municipales: División Operaciones y Seguridad Pública, Drogas Peligrosas, Investigaciones e Inteligencia Criminal, Grupo Especial, Cuerpo y Guardia, Sección Canes y Montada, Comisarías Séptima y Octava, Minoridad, además de personal de Tránsito y Seguridad Urbana del municipio.

Las autoridades señalaron que este tipo de controles continuarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención, garantizar la seguridad vial y combatir delitos vinculados al narcomenudeo.