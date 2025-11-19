Intento de asesinato a plena luz del día: dispararon desde un auto contra un joven en Concordia

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, alrededor de las 16:40 un herido por arma de fuego ingresó al hospital Felipe Heras, dependencia de la jurisdicción de Comisaría Primera. La víctima fue identificada como Orlando Segundo Rotela, de 24 años, domiciliado en Brown 74 Sur.

De acuerdo a los primeros testimonios, Rotela estaba conversando con un amigo frente a una vivienda cuando apareció un Peugeot de color negro desde el cual comenzaron a disparar en su dirección. Uno de esos proyectiles impactó en su pierna izquierda, provocándole una lesión de consideración.

El médico de turno, Dr. Eric Olvino, confirmó que el joven presentaba una herida de arma de fuego en la pierna, por lo que fue derivado de inmediato al hospital Masvernat para recibir una atención más compleja.

Personal policial trabaja en la identificación del vehículo y de los autores del ataque, mientras se investigan las posibles motivaciones del hecho.