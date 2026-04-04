Intento de femicidio en Concordia: una mujer lucha por su vida y detuvieron a su pareja

El episodio, según supo 7Paginas, tuvo lugar alrededor de las 6:00 en una vivienda ubicada en la intersección de calles Sargento Cabral y 53. Personal de la Comisaría Segunda acudió al lugar tras un llamado de alerta de vecinos, quienes manifestaron haber escuchado gritos de auxilio provenientes de una de las habitaciones donde convivía una pareja.

Al ingresar, los efectivos observaron que el hombre se daba a la fuga, mientras que la mujer fue hallada tendida en el suelo y cubierta de sangre.

Estado crítico de la víctima

La víctima fue asistida de inmediato y trasladada al Hospital Masvernat, donde se confirmó que presenta múltiples heridas punzocortantes de gravedad en distintas partes del cuerpo.

El parte médico indicó traumatismos en la región occipital, lesiones en el cuello, espalda y hombro, además de una herida cortante penetrante en el tórax. La mujer se encuentra internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, diagnóstico de neumotórax derecho y un estado clínico crítico. El tiempo de curación fue estimado en 35 días.

Detención del presunto agresor

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, realizando las pericias correspondientes. La fiscal interviniente, Espinosa, dispuso la inmediata captura del presunto autor, quien sería la pareja de la víctima.

Tras un operativo de búsqueda, el hombre fue localizado en la vivienda de su hermana, en inmediaciones de calles T. Ibáñez y Larroca, donde fue detenido por personal policial.

Asimismo, se procedió al secuestro de prendas de vestir tanto de la víctima como del acusado, que serán sometidas a peritajes.

La investigación continúa en curso mientras la mujer permanece internada en estado delicado. El caso vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia de género y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y asistencia.