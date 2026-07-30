Intentó escapar al ver a la Policía, ingresó a una vivienda y terminó detenido con 158 envoltorios de cocaína en Concordia

Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en Concordia, luego de intentar escapar de un control policial y ser sorprendido con 158 envoltorios de cocaína preparados para su presunta comercialización.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Octava, quienes realizaban un patrullaje preventivo a bordo del móvil 1448 en inmediaciones de Gregoria Pérez y Los Malvones.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, los uniformados observaron a un hombre que transportaba una bolsa entre sus brazos y que, al advertir la presencia del móvil policial, intentó ocultarla para luego emprender la fuga.

Durante la persecución, el sospechoso ingresó de manera intempestiva a una vivienda de la zona. En ese momento, la propietaria del domicilio comenzó a pedir auxilio a los gritos, manifestando a los efectivos que no conocía al individuo y que éste había ingresado sin autorización.

Ante esa situación, los policías continuaron la persecución dentro del inmueble y lograron reducir y aprehender al joven.

Tras la detención intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las tareas de rigor y confirmó el secuestro de 158 envoltorios de cocaína, con un peso total de 130 gramos.

Además, durante el procedimiento fueron incautados diversos elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos una balanza de precisión, una tijera, un plato, recortes utilizados para el fraccionamiento de la droga, bolsas tipo camiseta, una media y un plato de madera.

Por disposición del fiscal Dr. Tomás Tscherning, el joven quedó formalmente aprehendido por los presuntos delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación de domicilio.