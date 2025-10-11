Intentó incendiar la casa donde dormía su ex pareja junto a su hija: conmoción en San Salvador

Según informaron fuentes policiales, la agresora —una mujer mayor de edad— habría rociado con un líquido inflamable al hombre y procurado iniciar un incendio dentro del domicilio. La rápida reacción de las personas presentes evitó que la tragedia se consumara.

Tras el intento de ataque, la mujer huyó del lugar, pero fue interceptada por personal policial en la vía pública a pocas cuadras del hecho. De inmediato, y por disposición del Ministerio Público Fiscal, se dispuso su detención bajo la carátula de “tentativa de homicidio”.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Operaciones y Seguridad Pública, Policía Científica, Comisaría de Minoridad y el médico policial de turno, quienes realizaron las pericias correspondientes para avanzar en la investigación del caso.

Violencia familiar y una alarma social

El violento episodio vuelve a poner en evidencia el preocupante aumento de los hechos de violencia interpersonal y familiar en la región. Los especialistas advierten que este tipo de situaciones no se generan de manera espontánea, sino que responden a conflictos no resueltos, vínculos deteriorados y falta de contención institucional o social.

La madrugada de hoy en San Salvador dejó una marca profunda: un hecho que pudo terminar en tragedia y que pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de prevenir y actuar antes de que la violencia estalle.

Desde la Policía y el Ministerio Público Fiscal se continúan las actuaciones correspondientes, mientras la detenida permanece a disposición de la Justicia.