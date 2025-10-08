Interceptaron a contrabandistas en la Tortuga Alegre: estaban por cruzar al Uruguay un cargamento millonario de cigarrillos

Según el parte oficial, el procedimiento fue realizado por personal de la Prefectura Represa Salto Grande, a cargo del prefecto Andrés Leonardo Aguirre. A las 6:15 de la mañana, durante una patrulla pedestre por el kilómetro 348, margen derecha del río Uruguay, los uniformados detectaron dos vehículos en la costa argentina y una embarcación con motor en cercanías del lugar.

Los prefecturianos observaron que desde uno de los autos descargaban bultos hacia el bote. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, los contrabandistas que se encontraban en el río lograron escapar hacia la costa uruguaya, frente a la ciudad de Salto.

En el lugar fueron identificadas las personas que estaban en tierra, y tras la comunicación con el secretario del Juzgado Federal de Concordia, Dr. Iñaki Bosch —a cargo de la Dra. Analía Ramponi—, se ordenó la contabilización de los bultos y la requisa de los vehículos en presencia de testigos.

El operativo permitió el secuestro de veinte cajas que contenían mil (1.000) cartones de cigarrillos marca Gift, de industria paraguaya. Además, fueron incautados dos automóviles: un Renault 18 (patente RRJ 287) y un Renault 19 (patente TCR 067).

El valor total del material secuestrado asciende a $23.384.000, según el aforo estimado por las autoridades.

Por disposición judicial, los dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos y trasladados a sede judicial, quedando imputados por tentativa de contrabando, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Redaccion de 7Paginas