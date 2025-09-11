Interceptaron a un motociclista con cocaína en un control policial nocturno en Concordia

Los uniformados observaron a dos hombres en motocicleta, circulando en dirección al Este. Uno de ellos empujaba con el pie al otro rodado. Al darles la voz de alto, ambos intentaron darse a la fuga por calle Nogoyá hacia el Norte.

Tras una rápida persecución, la Policía logró interceptar a uno de los motociclistas. Durante la requisa, se le encontraron envoltorios de color blanco entre sus pertenencias. Asimismo, al recorrer las inmediaciones, los efectivos hallaron otro envoltorio de nylon blanco descartado en la vía pública.

Con intervención de la División de Toxicología, se realizaron pruebas de campo que arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

El hecho fue comunicado al Fiscal de turno, Dr. Tscherning, quien dispuso la aprehensión del detenido y el secuestro de la sustancia para avanzar con la investigación.

7Paginas