Interceptaron a un sujeto que intentaba viajar de Concordia a Federación con marihuana y cocaína

Según se informó a 7Paginas, personal policial observó previamente al sospechoso mientras circulaba en una camioneta por calle Néstor Garat, en la intersección con La Rioja. En ese lugar, los efectivos advirtieron que un segundo masculino, a bordo de una motocicleta, se acercó al vehículo, detuvo su marcha y le entregó al conductor un paquete rectangular envuelto en plástico negro, lo que despertó sospechas.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento discreto que finalizó en la Terminal de Ómnibus, donde el individuo aguardaba la salida de un colectivo para viajar a Federación. Allí se procedió a su demora y se dio intervención a la División Drogas Peligrosas.

Al lugar acudió personal especializado junto al can detector de estupefacientes “Mali”, que durante el procedimiento de detección olfativa marcó de manera positiva, lo que permitió presumir la presencia de sustancias prohibidas. En consecuencia, se solicitó la correspondiente orden de requisa.

Una vez autorizada y ejecutada la medida judicial, el procedimiento arrojó resultado positivo: se secuestraron 377 gramos de marihuana, cocaína y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal interviniente, doctor Figueroa, quien ordenó la aprehensión del masculino y la continuidad de las actuaciones judiciales para determinar su responsabilidad en la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.