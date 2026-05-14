Interna al rojo vivo en el PJ: Convocan a un plenario «contra los mariscales de la derrota»

La iniciativa, impulsada por un grupo de referentes vecinalistas, surge como un espacio de resistencia y crítica hacia la conducción actual. El mensaje de la convocatoria es directo y apunta contra los dirigentes que, según denuncian, se han enriquecido a costa de las banderas del movimiento.

«Sacarles la careta»

Desde la organización, los referentes vecinalistas señalaron a 7Paginas, que el objetivo es iniciar una «reorganización seria» para que Concordia vuelva a ser una ciudad pujante y de trabajo. Sin embargo, el tono de la reunión promete ser de confrontación hacia la dirigencia que lideró el proceso electoral anterior:

“Se necesita sacarles las caretas a los mariscales de la derrota de este pasado 2023”, reza parte del comunicado enviado a la prensa, marcando una clara distancia con quienes condujeron el PJ local en los últimos comicios.

Reclamos por persecución y derechos vulnerados

La convocatoria también denuncia un clima de hostilidad interna. Los organizadores afirman que es necesario poner un freno a las «amenazas y persecuciones» que estarían sufriendo algunos trabajadores y militantes concordienses, a la vez que denuncian la vulneración de derechos adquiridos.

Un plenario de micrófono abierto

A diferencia de los actos tradicionales de «asistencia perfecta», este encuentro se plantea como una reunión organizativa donde «cada compañero podrá hacer escuchar su palabra» para delinear los pasos a seguir.

“Volvemos al lugar que nos quitaron unos pocos y de donde saldrán los verdaderos peronistas a recuperar las calles”, sentenciaron los organizadores, extendiendo la invitación a referentes, vecinalistas y militantes que busquen «poner de pie» a la ciudad.