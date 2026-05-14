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Jueves 14 de mayo de 2026
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Interna al rojo vivo en el PJ: Convocan a un plenario «contra los mariscales de la derrota»

Bajo la histórica consigna "Los días más felices siempre fueron peronistas", un sector del peronismo de base de Concordia lanzó una fuerte convocatoria para este viernes 15 de mayo a las 18:00 horas en la sede partidaria de calle Güemes 317.
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Redacción 7Paginas

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La iniciativa, impulsada por un grupo de referentes vecinalistas, surge como un espacio de resistencia y crítica hacia la conducción actual. El mensaje de la convocatoria es directo y apunta contra los dirigentes que, según denuncian, se han enriquecido a costa de las banderas del movimiento.

«Sacarles la careta»

Desde la organización, los referentes vecinalistas señalaron a 7Paginas, que el objetivo es iniciar una «reorganización seria» para que Concordia vuelva a ser una ciudad pujante y de trabajo. Sin embargo, el tono de la reunión promete ser de confrontación hacia la dirigencia que lideró el proceso electoral anterior:

“Se necesita sacarles las caretas a los mariscales de la derrota de este pasado 2023”, reza parte del comunicado enviado a la prensa, marcando una clara distancia con quienes condujeron el PJ local en los últimos comicios.

Reclamos por persecución y derechos vulnerados

La convocatoria también denuncia un clima de hostilidad interna. Los organizadores afirman que es necesario poner un freno a las «amenazas y persecuciones» que estarían sufriendo algunos trabajadores y militantes concordienses, a la vez que denuncian la vulneración de derechos adquiridos.

Un plenario de micrófono abierto

A diferencia de los actos tradicionales de «asistencia perfecta», este encuentro se plantea como una reunión organizativa donde «cada compañero podrá hacer escuchar su palabra» para delinear los pasos a seguir.

“Volvemos al lugar que nos quitaron unos pocos y de donde saldrán los verdaderos peronistas a recuperar las calles”, sentenciaron los organizadores, extendiendo la invitación a referentes, vecinalistas y militantes que busquen «poner de pie» a la ciudad.