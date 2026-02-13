Internado bajo custodia quedó el detenido por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Las pruebas recolectadas hasta el momento indican que se trata de un femicidio, ya que el homicidio se dio en un contexto de violencia de género, con antecedentes de hostigamiento hacia la víctima y otras mujeres del barrio.

Un ataque planificado

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Continuación La Paz, en barrio Matadero, en cercanías del Molino y a metros de la costanera sur-oeste de Gualeguay. La detención del acusado se concretó en inmediaciones de Vuelta de Obligado y continuación Rosario del Tala.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el jueves por la mañana el agresor salió de su casa —donde funciona un bar— y se dirigió a la vivienda de López, situada a pocos metros. Tras saludar al padrastro de la mujer y preguntar por ella, ingresó directamente a la habitación y la atacó con un elemento contundente que aún no fue hallado, provocándole la muerte.

En el mismo cuarto dormía una hermana de la víctima, quien no escuchó lo sucedido. El informe preliminar de la autopsia indicó que López intentó defenderse, aunque la diferencia física con su atacante le impidió resistir.

Hostigamiento previo y amenazas

Los fiscales Josefina Beherán y Rodrigo Molina ya cuentan con elementos que enmarcan el hecho dentro de la violencia de género. Según la investigación, el acusado hostigaba no solo a López sino también a otras mujeres del barrio. Pese a ello, no existían denuncias previas en sede policial ni judicial.

Vecinos lo describieron como una persona violenta y acosadora. La noche anterior al crimen, testigos señalaron que habría seguido a López y a su nueva pareja, profiriendo amenazas. Aunque intervino la Policía, no se formalizó denuncia.

El jueves por la mañana, varias personas afirmaron haberlo visto salir de la vivienda de la víctima sin remera y aparentemente ocultando un objeto. En ese momento, algunos creyeron que se trataba de una visita vinculada al incidente de la noche anterior.

Situación procesal

La detención se produjo alrededor de las 15 del jueves, tras un rápido accionar de la Policía y la Fiscalía. Luego de ser trasladado a Jefatura, fue derivado al Hospital San Antonio, donde permanece en el área de salud mental bajo estricta custodia.

El informe médico constató un surco en el cuello compatible con un intento de suicidio por ahorcamiento, motivo por el cual se dispuso su internación bajo vigilancia psiquiátrica hasta que esté en condiciones de afrontar el proceso judicial.

La audiencia de imputación debería realizarse este sábado, conforme a los plazos que establece el Código Procesal Penal. Una vez finalizada, la Fiscalía contará con 24 horas para solicitar la prisión preventiva, medida que se anticipa será requerida dada la gravedad del hecho y los riesgos procesales.

Conmoción y reclamo de justicia

El femicidio de Vanesa López, de 39 años, generó una profunda conmoción en la comunidad de Gualeguay. La Multisectorial de Mujeres de la ciudad difundió un comunicado en el que expresó dolor y exigió justicia.

“No son cifras, son nuestras vidas”, señalaron, y reclamaron al Estado respuestas efectivas frente a la violencia machista. Además, exigieron que el Poder Judicial actúe con celeridad y perspectiva de género, evitando la revictimización de la familia.

Desde la organización adelantaron que convocarán a movilizarse para acompañar a los allegados de la víctima y renovar el reclamo de Ni Una Menos, en una ciudad golpeada por un nuevo crimen que vuelve a poner en agenda la urgencia de políticas concretas para prevenir la violencia contra las mujeres.

Con informacion de Ahora