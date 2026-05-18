¿Internas en el oficialismo?: Eduardo Cristina ya camina los barrios y se planta de cara al 2027 con el vecinalismo

Aunque falte mucho tiempo para el próximo turno electoral, el escenario político en Concordia comenzó a moverse de manera anticipada. El ex pre candidato a la intendencia local y actual presidente de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), Eduardo Cristina, «mostró las uñas» y dio señales claras de que pretende sentarse en la mesa de discusión mayor de cara al 2027.

La jugada generó sorpresa tanto en las filas propias como ajenas dentro del oficialismo. Es sabido que Cristina responde a la conducción del gobernador Rogelio Frigerio, quien en principio tendría la definición política de apuntalar al actual intendente Francisco Azcué para buscar un segundo mandato. Frente a esto, la movilización territorial de Cristina abre interrogantes clave: ¿Se encamina el oficialismo local a una fuerte interna o el titular de la CODESAL proyecta otras aspiraciones para el próximo período?

Plenario barrial y críticas a las estructuras tradicionales

De acuerdo con la información suministrada por el sector del dirigente a 7Páginas, el pasado jueves se llevó a cabo un masivo encuentro convocado por el partido vecinal «+ Por Concordia», desarrollado bajo la consigna “Concordia merece más”.

La reunión congregó a más de 50 vecinos provenientes de distintos barrios y sectores de la ciudad, incluyendo a jóvenes, estudiantes, trabajadores, docentes, profesionales y referentes comunitarios, con la premisa de debatir propuestas técnicas y sociales.

Durante el cierre de la jornada, Eduardo Cristina agradeció el acompañamiento y ponderó el auge que viene teniendo el vecinalismo a nivel provincial como una bocanada de aire fresco en la política:

“’Concordia merece más’ no es un eslogan, es una convicción. Creemos en una ciudad con más oportunidades, más desarrollo y más participación vecinal en las decisiones. El vecinalismo en Entre Ríos crece como una alternativa real para quienes ya no se sienten representados por las estructuras de los partidos tradicionales”.

Asimismo, el funcionario recordó su reciente participación en un congreso de fuerzas vecinalistas celebrado en la localidad de Villa del Rosario, donde intendentes y legisladores de ese signo político compartieron experiencias exitosas de gestión con fuerte anclaje territorial.

El aviso para 2027

Desde los equipos técnicos y de militancia del espacio vecinalista se esmeraron en aclarar que la premisa es “construir propuestas y sumar voluntades, sin caer en la crítica vacía o la confrontación inútil”.

Sin embargo, el mensaje político hacia el interior del frente gobernante fue contundente y sin ambigüedades: “+ Por Concordia va a ser protagonista en 2027. Estamos construyendo un proyecto serio, con bases sólidas y con vecinos comprometidos”, sentenciaron desde el entorno de Cristina, dejando en claro que el espacio ya se encuentra oficialmente en clave de campaña.