Internas en el PJ: «Convicción Peronista» presentó formalmente en Paraná el pedido de normalización del partido en Concordia

El peronismo de Concordia comenzó a mover sus fichas en el plano institucional con el objetivo de reordenar sus filas de cara al futuro. Este viernes se confirmó a 7Paginas, que la Agrupación “Convicción Peronista” —línea interna local que reconoce la conducción de Adán «Beto» Bahl— se presentó formalmente en la sede del Partido Justicialista de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, para ingresar la solicitud formal de normalización del Consejo Departamental del PJ Concordia.

Desde el espacio político explicaron que la presentación administrativa e institucional surge de la necesidad imperiosa de devolverle el protagonismo al militante de base, recuperando el funcionamiento activo de las Unidades Básicas, el debate interno, la participación genuina y la organización territorial en cada rincón de la ciudad.

«El peronismo no se reconstruye desde un escritorio»

A través de un documento político, los referentes de la agrupación marcaron distancia con las metodologías de conducción centralizadas y abogaron por una apertura democrática de las estructuras partidarias:

“El peronismo no se reconstruye desde un escritorio. Se reconstruye caminando los barrios, escuchando a los vecinos y organizando la esperanza. La única manera de fortalecer la democracia partidaria y consolidar una propuesta seria es garantizando elecciones internas limpias y una participación real para todos”, manifestaron con firmeza.

En ese sentido, desde «Convicción Peronista» hicieron un repaso histórico del impacto de los gobiernos justicialistas en la Capital del Citrus, contrastándolo con el actual escenario local: “Concordia creció bajo banderas peronistas con obras públicas de magnitud, planes de vivienda, pavimentación, redes de agua y cloacas, además de políticas de inclusión social que alcanzaron a miles de familias. Un claro ejemplo fue el rol de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) municipales, que llegaron a contener y acompañar a más de 1.500 niños y niñas de nuestros barrios”.

Un llamado a la organización popular

Haciendo foco en la coyuntura socioeconómica actual, los dirigentes fundamentaron la urgencia de reestructurar el partido de cara a las demandas vecinales: «Hoy nos encontramos con una ciudad con serias dificultades y vecinos fuertemente golpeados por la realidad económica. Es por eso que el peronismo debe volver a ser de forma urgente esa herramienta efectiva de transformación social».

Hacia el cierre de la declaración, la agrupación lanzó una amplia convocatoria que incluye a trabajadores, la juventud, las ramas femeninas, jubilados, organizaciones sociales, clubes de barrio y militantes independientes para sumarse a este proceso de reorganización. “La unidad no se declama, se construye con militancia de pie, debate y organización popular. La reconstrucción empieza ahora”, concluyeron.