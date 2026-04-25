Internos con salidas transitorias realizarán tareas de mantenimiento en espacios públicos de Concordia

En un paso significativo hacia la integración social y la optimización de los recursos públicos, la Municipalidad de Concordia y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) rubricaron un convenio de colaboración interinstitucional. El acuerdo busca articular el trabajo de los internos con beneficios directos para el mantenimiento de la ciudad.

Según lo informado a 7Paginas, el convenio establece que aquellos internos alojados en la Unidad Penal N° 3 de Concordia que ya gocen del beneficio de salidas transitorias y acrediten buena conducta, podrán desarrollar tareas de mantenimiento y puesta en valor en diversos espacios públicos, tales como el cementerio local y las plazas de la ciudad.

Trabajo y producción local

Además de las tareas de mantenimiento, el acuerdo potencia la capacidad productiva de los talleres de la unidad penal. Los bienes fabricados por los internos, que actualmente ya se comercializan en ferias locales, tendrán un espacio destacado en el futuro Mercado Cielo Abierto.

Esta iniciativa no solo busca brindar herramientas de oficio y hábitos de trabajo a quienes están próximos a recuperar su libertad, sino también proveer al municipio de bienes y servicios de calidad.

Autoridades presentes

La firma del acuerdo contó con la presencia de las máximas autoridades de ambas instituciones:

Francisco Azcué, Intendente de Concordia.

Alejandro Miotti, Director General del Servicio Penitenciario.

Damián Vera, Director de la Unidad Penal N° 3.

José Osuna, Director Principal de Industria del SPER.

Desde el municipio destacaron que este tipo de políticas públicas permiten «profundizar la colaboración entre instituciones, transformando el tiempo de condena en trabajo productivo que vuelve a los vecinos en forma de mejoras para la ciudad».

Por su parte, las autoridades penitenciarias resaltaron que el convenio refuerza el tratamiento de los internos en las etapas finales de su condena, fomentando la responsabilidad y el compromiso social.