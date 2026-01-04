Internos de las cárceles de Entre Ríos fabrican pelotas en talleres del Servicio Penitenciario

En las cárceles de la provincia, personas privadas de la libertad participan de talleres productivos donde actualmente se fabrican pelotas Torreón, en el marco de una política penitenciaria impulsada por el Gobierno provincial. La iniciativa se desarrolla dentro de unidades dependientes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Desde el Ejecutivo entrerriano señalaron que el trabajo intramuros forma parte de las obligaciones de quienes cumplen una condena, y se concibe como una herramienta central para ordenar la vida carcelaria, promover hábitos laborales y generar instancias de formación para los internos. En ese sentido, remarcaron que la producción se realiza bajo esquemas organizados y supervisados por personal penitenciario.

Las autoridades destacaron que esta política apunta también a mejorar la seguridad, tanto dentro de los establecimientos como hacia el exterior, al reducir la ociosidad y fortalecer rutinas estructuradas. El modelo busca integrar el trabajo como un eje del tratamiento penitenciario, con impacto directo en la convivencia interna.

La fabricación de pelotas Torreón se suma a otras experiencias productivas desarrolladas en el sistema penitenciario entrerriano, que apuntan a combinar disciplina, capacitación y responsabilidad, bajo la premisa de que el cumplimiento de la condena incluye deberes concretos además de derechos.