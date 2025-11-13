Internos del penal de Concordia trabajarán y se capacitarán en la Municipalidad

El acuerdo, rubricado por el intendente Francisco Azcué, el secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio y el director de la Unidad Penal N°3, prefecto Jorge Damián Vera, contempla la participación del personal penitenciario encargado de la supervisión y acompañamiento de los internos durante el desarrollo de las tareas. Por su parte, el municipio aportará los materiales, herramientas y seguros necesarios para garantizar el adecuado desempeño de las actividades.

Azcué destacó la importancia del programa al señalar que “gracias a este convenio, los internos de esta unidad van a poder trabajar de forma conjunta con el municipio en las áreas de Servicios Públicos, Higiene Urbana y mantenimiento de espacios públicos. Esta instancia refuerza las acciones que venimos desarrollando con las instituciones locales y, además, brinda la posibilidad de adquirir una formación para el futuro”.

En el mismo sentido, el director de Empleo Juan Manuel Scarzello valoró la iniciativa como un paso significativo hacia la inclusión: “Esto es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Gobierno, la Municipalidad y la Unidad Penal, desde donde impulsamos acuerdos que favorecen la reinserción social de quienes hoy están privados de la libertad”.

Alcances del convenio

El programa prevé que los internos seleccionados de manera voluntaria participen en tareas comunitarias coordinadas por la Secretaría de Gobierno. Estas acciones no solo contribuirán al mantenimiento urbano, sino que también brindarán a los participantes una oportunidad concreta de aprendizaje y adquisición de habilidades laborales que faciliten su reinserción social una vez cumplida la condena.

El Servicio Penitenciario será el encargado de determinar la modalidad de selección de los internos colaboradores, conforme a las normativas vigentes en materia de ejecución y progresividad de la pena.

Al respecto se dijo a 7Paginas, que esta iniciativa refleja el compromiso conjunto entre el Municipio y la Unidad Penal N°3 en favor de la inclusión social, la promoción del trabajo como herramienta de transformación y la construcción de espacios de cooperación entre organismos públicos.