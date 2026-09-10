Interrogante: como hizo Gustavo Bordet para tener tantas propiedades y plata si siempre vivió del estado.

El exgobernador declaró un patrimonio de $475 millones. Tiene múltiples propiedades en Concordia, campos, lotes, departamentos destinados al alquiler, plazos fijos y dólares en efectivo. Su patrimonio creció casi un 20% durante 2025. La pregunta que surge es cómo construyó esa fortuna después de una vida laboral y política ligada al Estado.

El patrimonio declarado por el exgobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet vuelve a quedar bajo la lupa. La Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente al ejercicio 2025 exhibe una importante cantidad de propiedades, participaciones en campos, dinero depositado en bancos, plazos fijos y una considerable suma de dólares en efectivo.

Bordet desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional y política vinculada al Estado: fue empleado del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), concejal, intendente de Concordia y posteriormente gobernador de Entre Ríos durante dos períodos.

La última declaración jurada muestra que al comienzo de 2025 su patrimonio estaba valuado en $395.809.334,04 y que al cierre del ejercicio alcanzó los $475.248.593,18. La diferencia es de casi $80 millones, equivalente a un crecimiento cercano al 20%.

El dato que surge de la propia documentación es que $66.566.006,13 de esa diferencia corresponden a la revaluación de los bienes declarados.

Una fortuna concentrada principalmente en Concordia

La mayor parte del patrimonio inmobiliario de Bordet está radicada en Concordia.

Entre los bienes declarados aparece una vivienda de 347 metros cuadrados, valuada al cierre en $25.795.975,05. Al comienzo del ejercicio estaba registrada en $19.609.439,81.

También figura un departamento de 284 metros cuadrados destinado al alquiler, valuado en $46.644.628,50.

A esto se suman otro departamento de 75 metros cuadrados, valuado en $16.293.740,22, y una unidad de 44 metros cuadrados destinada también al alquiler, con una valuación de $6.223.098,97.

La declaración incluye además un inmueble de 25 metros cuadrados recibido por donación y registrado con valor cero, una cochera de 12 metros cuadrados valuada en $452.176,05 y otro inmueble de 3 metros cuadrados, con una valuación de $502.425,40.

Pero entre los bienes de mayor valor aparecen dos terrenos en Concordia.

Uno posee 1.225 metros cuadrados y está valuado en $90.448.198,62, siendo el inmueble individualmente más valioso de toda la declaración.

El otro terreno tiene una superficie de 1.184 metros cuadrados y una valuación de $4.134.240,24.

Campos y propiedades rurales

El patrimonio no termina en Concordia.

Bordet declara un lote de 353 metros cuadrados en Pronunciamiento, valuado en $1.572.335,08.

También posee un campo sin vivienda de 325.300 metros cuadrados en San Justo. La propiedad aparece valuada en $21.362.781,03, mientras que al inicio del ejercicio estaba registrada en $13.974.989,11.

Otro de los bienes relevantes es una participación del 33,33% en un campo de 970.000 metros cuadrados ubicado en Pronunciamiento y destinado al alquiler. La parte declarada por el exgobernador está valuada en $46.779.107,66.

Asimismo, declara el 16,66% de otro inmueble rural de 100.000 metros cuadrados en la misma localidad, recibido por donación. Ese bien estaba valuado en $1.891.842,57 al inicio del ejercicio y aparece con valor cero al cierre.

En cuanto a vehículos, figura un Toyota Corolla XEI 1.8 modelo 2009, que al comienzo del año tenía una valuación de $5.265.800 y al cierre también aparece con valor cero.

Los dólares en efectivo

Uno de los datos que más llama la atención de la declaración es el dinero líquido.

El exgobernador informó dos cajas de ahorro en pesos: una con $8.844.497,42 y otra con $1.222.340,10.

También declaró dos plazos fijos. Uno por $20.705.280,82 y otro por $88 millones.

Pero existe otro dato que seguramente concentrará buena parte de la atención: Bordet declaró dólares en efectivo por un equivalente de $61.483.920.

Según la información consignada en la declaración jurada, el origen de esos dólares estaría relacionado, en parte, con una herencia y, en parte, con ingresos propios.

Es decir, además de su patrimonio inmobiliario, el exgobernador cuenta con una importante disponibilidad de dinero líquido, tanto en el sistema financiero como fuera de él.

Un fideicomiso y los bienes del hogar

La declaración también contiene otros ítems llamativos.

Aparece un fideicomiso denominado «del 1900», valuado en $55.000.

En tanto, los bienes del hogar fueron declarados por un valor de $5.897.998.

Las deudas, en contraste con el volumen del patrimonio, son relativamente reducidas: pasaron de $222.387,78 al comienzo del ejercicio a $390.503,10 al cierre.

¿Cómo se construyó el patrimonio?

La declaración jurada es, precisamente, el instrumento mediante el cual los funcionarios y legisladores informan formalmente sus bienes y recursos. Por lo tanto, la existencia de propiedades, campos, ahorros, herencias o dinero en efectivo no constituye por sí misma una prueba de una conducta ilegal.

Sin embargo, la magnitud y composición del patrimonio declarado por Bordet inevitablemente generan interrogantes.

La pregunta resulta especialmente relevante cuando se repasa su trayectoria: empleado del IAFAS, concejal, intendente de Concordia y luego gobernador de Entre Ríos. Es decir, una carrera desarrollada fundamentalmente en el ámbito estatal y político.

¿Cómo fue construyendo entonces un patrimonio compuesto por numerosas propiedades, terrenos, participaciones en campos, departamentos destinados al alquiler, plazos fijos y dólares en efectivo?

La respuesta corresponde al propio Bordet y puede surgir del origen declarado de cada uno de esos bienes, de las herencias, donaciones, ingresos profesionales y operaciones patrimoniales realizadas a lo largo de los años.

Un dato que aparece en medio de investigaciones judiciales

La información patrimonial adquiere mayor relevancia en el contexto actual de Entre Ríos, donde la Justicia avanza sobre distintas investigaciones vinculadas con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante gestiones anteriores.

En ese escenario, la figura de Bordet vuelve a aparecer en el debate público por su paso por el gobierno provincial. No obstante, es importante remarcar que el exgobernador no se encuentra imputado, hasta el momento, en las causas mencionadas en relación con esos hechos.

Por eso, una declaración jurada no puede ser utilizada como prueba automática de enriquecimiento ilícito.

Sí permite, en cambio, conocer oficialmente qué bienes y recursos declara quien fue durante ocho años gobernador de Entre Ríos y anteriormente intendente de Concordia.

Y los números son contundentes: $475 millones de patrimonio declarado, numerosas propiedades, campos, departamentos, terrenos, $108 millones en plazos fijos y más de $61 millones en dólares en efectivo, según la valuación consignada en la declaración.

De los casi $80 millones que aumentó su patrimonio durante el último ejercicio, $66,5 millones corresponden a revaluaciones.

La documentación está presentada. Ahora queda una pregunta inevitable para la política entrerriana: ¿cómo hizo Gustavo Bordet para construir semejante patrimonio a lo largo de una vida profesional y política desarrollada, casi en su totalidad, vinculada al Estado?

Con datos de Analisis digital

Redaccion de 7Paginas