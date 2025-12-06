Intervinieron el Sindicato de la Fruta en Concordia y Camejo se niega a entregar la sede

El interventor designado, Iván Amaro, relató a un cronista de 7Paginas que al intentar concretar la notificación formal de la intervención junto a una escribana y un abogado, fue agredido por integrantes de la comisión directiva desplazada. Además, denunció haber sido perseguido posteriormente por un vehículo vinculado al gremio, situación que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Concordia.

Amaro sostuvo con firmeza que desde el 3 de noviembre tanto Camejo como toda la comisión directiva “han cesado formalmente en sus funciones”, por lo que cualquier acto que realicen carece de validez legal. En ese sentido, confirmó que también fue declarado nulo el llamado a elecciones que la antigua conducción había impulsado durante noviembre.

Graves irregularidades y vaciamiento de la obra social

Uno de los puntos más delicados mencionados por el interventor tiene que ver con el estado crítico de la obra social del sector, la UFPAF. Según explicó, existe una denuncia penal que investiga el manejo de fondos desde el año 2014 hasta 2021, período durante el cual se habría producido una presunta malversación de recursos que dejó a la obra social prácticamente vaciada.

“La situación es inaudita. No se puede culpar a los empresarios. Acá hubo un desmanejo sistemático de los fondos de los trabajadores”, afirmó Amaro, quien agregó que actualmente las cuentas del sindicato se encuentran embargadas, lo que impide una trazabilidad clara del dinero que ingresa y egresa.

Ante el riesgo de pérdida de documentación y pruebas, desde la intervención insisten en la urgente toma de posesión del inmueble para poder avanzar con una auditoría externa que permita determinar el alcance real de las irregularidades. Mientras tanto, la intervención comenzó a funcionar en un local provisorio de la Galería Entre Ríos.

Denuncias penales y advertencia a empresarios y trabajadores

Amaro también confirmó que se presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal por usurpación de título contra Camejo, ya que continúa presentándose como autoridad del sindicato pese a haber sido desplazado. En ese marco, advirtió tanto a empresarios como a trabajadores que cualquier gestión o trámite realizado por la comisión anterior “es inválido” y puede derivar en nuevas imputaciones.

Asimismo, pidió el acompañamiento del sector empresario para colaborar con la normalización institucional y alertó sobre la gravedad de la situación que atraviesa el gremio.

El objetivo central: recuperar la obra social

El interventor remarcó que el principal objetivo de esta etapa es la recuperación de la obra social para garantizar nuevamente la atención de la salud de los trabajadores. Dijo que ya existen gestiones avanzadas ante la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud y con el respaldo de la conducción nacional de FATREFU.

“La obra social estaba prácticamente cerrada, no brindaba prestaciones básicas. Hoy nuestra prioridad es restituir ese derecho esencial a los trabajadores”, sostuvo.

Finalmente, Amaro señaló que, una vez normalizada la situación institucional, se avanzará en la convocatoria a elecciones libres, transparentes y sin maniobras que limiten la participación. “El mayor logro de esta intervención será devolver la salud y la dignidad democrática a los trabajadores del sector”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas