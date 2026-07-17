Inundaciones e inundaciones: Frigerio lanzó un seguro multirriesgo para proteger a pequeños productores de maíz

En el marco de la Exposición Rural de Palermo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó oficialmente el nuevo Programa de Gestión de Riesgo Agropecuario y de Cobertura, una herramienta destinada a proteger a los pequeños productores de maíz frente a pérdidas ocasionadas por sequías e inundaciones.

El programa, desarrollado en conjunto con IAPSER Seguros, representa el primer esquema de seguro multirriesgo de carácter individual implementado en la provincia y contará con un financiamiento total de un millón de dólares, de los cuales 700.000 dólares serán aportados por el Gobierno de Entre Ríos.

Durante la presentación, Frigerio destacó que se trata de una política estratégica para uno de los sectores más importantes de la economía provincial.

«Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia, que estaba esperando este anuncio. Entendíamos que había una necesidad que había que cubrir y este es el primer paso para un sector trascendental en nuestra economía», expresó el mandatario.

El gobernador explicó además que la elección del maíz como cultivo inicial responde a su importancia dentro de la matriz productiva entrerriana.

«Entre Ríos tiene una enorme capacidad para transformar proteína vegetal en proteína animal, y el maíz es un insumo fundamental para las cadenas lechera, avícola, porcina y bovina», remarcó.

Cobertura para pequeños productores

El plan comenzará como una experiencia piloto destinada a productores de maíz con explotaciones de hasta 200 hectáreas.

En esta primera etapa alcanzará un máximo de 100.000 hectáreas aseguradas, con un beneficio destacado: la cobertura será totalmente gratuita durante el primer año para todos los productores que resulten alcanzados por el programa.

El esquema prevé compensaciones económicas cuando las pérdidas productivas sean significativas.

Los beneficiarios podrán recibir 50 dólares por hectárea cuando las pérdidas superen el 50% del rendimiento esperado, mientras que la compensación ascenderá hasta 150 dólares por hectárea si los daños superan el 80% de la producción estimada.

Un complemento al sistema de emergencia agropecuaria

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que la iniciativa busca agilizar la asistencia a los productores afectados por fenómenos climáticos extremos.

«La cadena del maíz es fundamental para nuestra provincia. Cuando una sequía o una inundación afecta la producción, se resiente toda la cadena de valor. Este seguro permitirá una respuesta mucho más rápida que los mecanismos tradicionales de emergencia agropecuaria», señaló.

Según explicó el funcionario, el objetivo es que los productores puedan contar con recursos inmediatos para sostener su actividad y afrontar una nueva campaña agrícola sin perder capital de trabajo.

Activación automática

Uno de los aspectos más innovadores del programa será su modalidad de funcionamiento.

El seguro, diseñado por IAPSER Seguros con la participación de aseguradoras privadas de Entre Ríos, se activará automáticamente una vez que el Gobierno provincial declare oficialmente la emergencia climática en una zona determinada.

Para ello se utilizarán parámetros objetivos de geolocalización, evitando demoras administrativas y reduciendo la necesidad de inspecciones individuales en cada establecimiento.

Este mecanismo permitirá que las compensaciones económicas lleguen con mayor rapidez a los productores afectados.

Una apuesta a la seguridad alimentaria

Durante la presentación también tomó la palabra el gerente técnico de IAPSER, Bruno Campanero, quien destacó el impacto estratégico que tendrá la iniciativa para toda la cadena alimentaria.

«Creemos que esta es una política que apunta a la seguridad alimentaria. En Entre Ríos se produce la mitad de los pollos que consume el país y proteger la producción de maíz significa garantizar el abastecimiento de una cadena clave para millones de argentinos», sostuvo.

Desde el Gobierno provincial adelantaron que, una vez consolidado este programa piloto, la intención es extender el seguro multirriesgo a otras producciones agropecuarias, fortaleciendo las herramientas de protección frente a los crecientes desafíos que plantea el cambio climático para el sector productivo entrerriano.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas