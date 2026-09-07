Invertirán más de 100 millones de pesos para poner en valor el Centro Cívico Provincial de Concordia

El Gobierno de Entre Ríos llevará adelante una importante obra de puesta en valor del Centro Cívico Provincial de Concordia, ubicado en pleno centro de la ciudad, en el sector comprendido por las calles Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires y Roque Sáenz Peña.

La intervención contará con un presupuesto oficial de 109 millones de pesos, alcanzará una superficie de 3.402 metros cuadrados y tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos.

El proyecto se desarrollará a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y tiene como objetivo recuperar y mejorar las condiciones de funcionamiento del inmueble, donde diariamente desarrollan sus actividades distintos organismos provinciales y concurren numerosos vecinos para realizar trámites.

La apertura de sobres para la presentación de oferentes está prevista para el próximo jueves 10 de septiembre, a las 10 horas, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

Mejoras en techos, instalaciones y sanitarios

La obra permitirá dar respuesta a diferentes problemas edilicios que presenta actualmente el Centro Cívico.

Los trabajos previstos incluyen intervenciones en las cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, cielorrasos, revoques, pisos y sistemas de iluminación.

Además, se realizará la impermeabilización y reparación de techos y canaletas, el recambio de chapas, la instalación de nuevos artefactos de iluminación y mejoras en los sanitarios.

También se contempla la colocación de griferías y equipamiento, la reparación de sectores deteriorados, la puesta en funcionamiento de ascensores y la provisión de bombas sumergibles.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia del proyecto y señaló que la obra permitirá mejorar las condiciones de un edificio que concentra numerosos servicios provinciales.

“Estamos avanzando con este proyecto que implica la recuperación de la infraestructura del Centro Cívico de Concordia. Esta puesta en valor permitirá dar respuesta a problemas edilicios que afectan el funcionamiento cotidiano y, por los distintos organismos que concentra y la cantidad de personas que concurren a diario, la recuperación de este inmueble tendrá un impacto directo para el aprovechamiento de estos espacios”, expresó.

Dos edificios y numerosos organismos

El Centro Cívico Provincial de Concordia está conformado por dos edificios que comparten una calle peatonal interior y albergan distintas instituciones y reparticiones provinciales.

En el Edificio 1 funciona el Registro Civil, con sus áreas de atención al público, salas de espera, oficinas y un sector de archivo ubicado en el subsuelo. También se encuentra allí la Zonal Concordia de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones de la provincia.

En tanto, en el Edificio 2 funcionan, entre otras reparticiones, el Registro de la Propiedad, el Museo Provincial de la Imagen, la Dirección Provincial de Trabajo y la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

De esta manera, la inversión de más de 100 millones de pesos buscará recuperar y mejorar uno de los principales edificios públicos de Concordia, optimizando las condiciones de seguridad, accesibilidad y atención para los miles de ciudadanos que utilizan sus instalaciones.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas