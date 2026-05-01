Investigaban el robo de una bicicleta y desbarataron un «kiosco» de drogas en Concordia

Lo que comenzó como una investigación para recuperar un rodado sustraído terminó revelando una actividad ilícita mucho más grave. Este jueves por la tarde, efectivos de la Comisaría Octava llevaron adelante dos órdenes de allanamiento que permitieron desarticular un punto de venta de estupefacientes en el sector este de la ciudad.

Los procedimientos, autorizados por la justicia local, se concentraron en viviendas ubicadas en las inmediaciones de calles Isthilart y General Medina, y en la intersección de Teniente Ibáñez e Isthilart.

De una bicicleta a la cocaína

Si bien el objetivo inicial era dar con una bicicleta robada, los uniformados se encontraron con evidencias de comercialización de sustancias prohibidas. Como resultado de las requisas, la policía logró el secuestro de:

22 envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados para la venta.

Un par de zapatillas de color negro, elemento que estaría directamente vinculado a la causa por el robo que dio origen a los operativos.

Dos detenidos

Ante el hallazgo de la droga, se dio intervención a la fiscal Dra. Daniela Montangie (Mondragón), quien dispuso la inmediata detención de los ocupantes de la vivienda. Se trata de una mujer de 37 años y un hombre de 34 años, quienes quedaron alojados en dependencias policiales.

Ambos enfrentan ahora cargos por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, sumado a la investigación original por el hecho delictivo contra la propiedad. Una vez más, la celeridad en la investigación de un robo menor permitió a la fuerza policial golpear al narcomenudeo en los barrios de Concordia.

Redaccion de 7Paginas