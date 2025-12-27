Investigación por lavado de activos derivó en el secuestro de camionetas, embarcaciones y una millonaria suma de dinero en Concordia

Los procedimientos se realizaron en la mañana del viernes 26 de -diciembre y estuvieron a cargo del personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, en forma conjunta con Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia. Las medidas se enmarcan en una causa por presunta infracción al artículo 303 del Código Penal, que tipifica el delito de lavado de activos.

En total se concretaron cuatro allanamientos. Dos de ellos estuvieron vinculados a un hombre de apellido Carniel: uno en una vivienda ubicada sobre calle Ramírez, entre Alvear y Laprida, y otro en una propiedad situada en el lago de Salto Grande, en la isla Salvatore. Los otros dos procedimientos se realizaron en domicilios pertenecientes a un sujeto de apellido Centurión, uno en la intersección de D. P. Garat y Batalla de Cepeda y otro en una vivienda de un barrio privado de la zona del lago.

De acuerdo a lo informado, la investigación se inició hace aproximadamente cuatro años, cuando Prefectura Naval Argentina comenzó una pesquisa relacionada con la presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay, que involucraba a Carniel y Centurión. Paralelamente, en el año 2023 la Policía de Entre Ríos inició otra investigación tras el secuestro en Concordia de camionetas de alta gama que habrían sido robadas en otras provincias y luego comercializadas en esta ciudad.

Ambas líneas investigativas permitieron reforzar la hipótesis sobre la existencia de una organización dedicada al ingreso, comercialización y posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos robados. Ante el avance de las causas, la Fiscalía Federal, a cargo de la doctora Josefina Minatta, resolvió unificar los procedimientos, los cuales fueron autorizados por el juez federal Hernán Viri.

Como resultado de los allanamientos, en la vivienda de calle Ramírez vinculada a Carniel se secuestraron tres teléfonos celulares, tres notebooks y dos camionetas Toyota Hilux, ambas con pedido de secuestro vigente. Además, se incautaron 14 millones de pesos argentinos, 1.820 dólares estadounidenses, 12.990 pesos uruguayos y 50 euros.

En el domicilio ubicado en la isla Salvatore, personal de Prefectura Naval Argentina procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave, un motor fuera de borda Yamaha de 8 HP, una moto de agua, un yate a vela, un yate a motor y una gran cantidad de autopartes, todos elementos puestos a disposición del Juzgado Federal interviniente.

En los domicilios vinculados a Centurión, sobre calle Batalla de Cepeda, se incautó una pistola semiautomática calibre .22, un teléfono celular iPhone, una notebook, un iPad, una camioneta Dodge RAM, dinero en efectivo en pesos argentinos, dólares, pesos uruguayos y euros, además de dos máquinas contadoras de dinero. Finalmente, en la vivienda ubicada en un barrio privado del lago de Salto Grande se secuestró un teléfono celular y un automóvil Peugeot 308.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras la Justicia Federal avanza en el análisis del material secuestrado y en la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.

