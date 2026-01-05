Investigación por robos en domicilios de Concordia derivó en la detención de una banda dedicada al narcomenudeo

Según se informó a 7Paginas, a partir de tareas investigativas y pericias realizadas por la División Policía Científica de Concordia, se logró identificar a un masculino que, durante los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, habría ingresado a al menos tres domicilios distintos con el objetivo de sustraer diversos elementos.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías local libró este domingo, órdenes de allanamiento para distintas viviendas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Los procedimientos arrojaron resultados positivos, logrando el secuestro de 24 envoltorios de clorhidrato de cocaína, tres teléfonos celulares, una pava eléctrica, una balanza de precisión, un billete de 100 dólares estadounidenses y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidas cuatro personas, dos masculinos y dos femeninas, imputadas por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En tanto, quien sería el autor material de los robos domiciliarios se encuentra detenido, tras haber sido localizado en la vía pública en posesión de varios objetos que habían sido denunciados como sustraídos.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia, a fin de determinar la responsabilidad de los involucrados y el alcance de la actividad delictiva investigada.