Investigan a una banda de Concordia que traería autos robados desde Buenos Aires

Tal lo informado oportunamente por 7Paginas, el pasado viernes, en un taller del barrio Carretera La Cruz, se procedió al secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok, la cual había sido denunciada como sustraída apenas unos días antes en territorio bonaerense. Las tareas de inteligencia permitieron establecer la identidad del conductor que dejó la camioneta en el lugar donde fue hallada.

En la continuidad de la causa, durante la tarde de este domingo a las 17:30 horas, se llevaron a cabo dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías local en el marco de una investigación por asociación ilícita.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos, con el secuestro de:

1 motocicleta Honda Wave

6 envoltorios de cocaína

$21.600 en efectivo

Diversos elementos de interés para la causa

Además, se recuperó un automóvil Fiat Palio que también contaba con pedido de secuestro vigente en Buenos Aires.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Tscherning, se dispuso la aprehensión de tres personas: dos de ellas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y la tercera por el delito de receptación sospechosa de bienes.

La investigación continúa con el objetivo de desarticular por completo a la organización delictiva.