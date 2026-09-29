Investigan a una empresa de Concordia por retirar roca basáltica de una zona de Vialidad en Federal

Según se informó a 7Paginas, una empresa privada con domicilio en Concordia quedó bajo investigación judicial luego de que la Policía tomara intervención por la denuncia de la faltante de roca basáltica que se encontraba acumulada en un sector de la Ruta Provincial N° 22, a la altura del kilómetro 77, en jurisdicción de Federal.

Las actuaciones se iniciaron durante el mediodía del lunes, a partir de la denuncia realizada por la faltante del material que se encontraba destinado a trabajos de la Zonal II de la Dirección Provincial de Vialidad de Federal.

A partir de las primeras tareas investigativas y averiguaciones realizadas por los efectivos, se logró determinar que la roca había sido retirada del lugar mediante un camión batea y una cargadora frontal pertenecientes a una empresa privada radicada en Concordia.

La investigación policial siguió el destino de la carga

De acuerdo con lo establecido durante las averiguaciones, el material habría sido trasladado para ser utilizado en trabajos que la empresa realizaba en el badén del arroyo Diego López.

La situación motivó la intervención de la Justicia, que dispuso continuar con las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el retiro de la roca basáltica y determinar si el traslado contaba con la autorización correspondiente.

La investigación quedó centrada en establecer cómo fue retirada la carga, quién autorizó el traslado y bajo qué condiciones se utilizó el material perteneciente a Vialidad.

Este martes restituyeron la roca

En el marco de las actuaciones, durante la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026, el responsable de la empresa se presentó y procedió a restituir la carga correspondiente a la primera voladura de roca basáltica.

La devolución del material fue informada a la Justicia, aunque las actuaciones no finalizaron.

Por disposición judicial, el chofer que intervino en el traslado y el responsable de la empresa quedaron supeditados a la causa, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.