Investigan el hallazgo de un feto en el basural de Federación

Según los primeros datos recabados por 7Paginas, el descubrimiento se produjo durante la media mañana, cuando un vecino de apellido Acosta, que reside en el ex emplazamiento y habitualmente recorre el lugar, advirtió la presencia del feto entre los desechos y dio aviso de inmediato a las autoridades.

Tras el macabro hallazgo, se hizo presente en el lugar personal de la Jefatura Departamental Federación, que preservó la escena y comenzó con las primeras actuaciones investigativas.

Interviene la Fiscalía

La Fiscalía interviniente tomó conocimiento del hecho e impartió las primeras directivas al médico forense, quien tendrá a su cargo las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hallazgo y avanzar en la investigación.

Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el estado del feto ni sobre el tiempo que llevaba en el lugar, ya que esos aspectos serán establecidos a partir de los estudios forenses.

Continúa la investigación

En el predio del basural continúa trabajando personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Federación, bajo las directivas de la Fiscalía, con el objetivo de reunir elementos que permitan esclarecer el origen del hecho e identificar a los posibles responsables.

La causa permanece en plena etapa investigativa y no se descarta que en las próximas horas las autoridades brinden mayores precisiones sobre el caso.