Lunes 1 de septiembre de 2025
Investigan el incendio total de un vehículo abandonado en un predio municipal de Federación

En la madrugada de este lunes, alrededor de la 1:00 de la mañana, personal de guardia constató un incendio en el interior del predio perteneciente a la sala de primeros auxilios municipal del ex emplazamiento en la ciudad de Federación.
Al llegar al lugar, se observó que un automóvil Renault Megane se encontraba envuelto en llamas. Tras autorizar el corte del candado para permitir el ingreso, los Bomberos Voluntarios intervinieron rápidamente y lograron sofocar el siniestro. Sin embargo, el vehículo resultó con pérdida total.

Momentos después se hizo presente una mujer, quien informó que el auto era propiedad de su pareja y que había sido dejado allí hacía aproximadamente nueve meses, debido a que se encontraba fuera de funcionamiento.

Las autoridades locales continúan con las diligencias correspondientes para establecer las causas del incendio, que hasta el momento permanecen bajo investigación.

