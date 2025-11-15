7PAGINAS

Sábado 15 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Investigan el origen del incendio de una casilla deshabitada en la zona norte de Concordia

Un incendio ocurrido este viernes por la tarde en la zona norte de Concordia movilizó a personal policial y de Bomberos Zapadores, quienes trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas. El hecho se registró alrededor de las 19:40, cuando vecinos alertaron sobre el fuego en una casilla de madera ubicada en Cortada Entre Ríos, entre Pública 3 y 4.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Efectivos de Comisaría Sexta llegaron al lugar y constataron que la vivienda, propiedad de una mujer de 37 años, se encontraba sin moradores al momento del siniestro. De inmediato se solicitó la intervención de Bomberos Zapadores, cuyo personal logró sofocar el foco ígneo en pocos minutos, controlando la situación y evitando daños mayores.

Las autoridades confirmaron a 7Paginas, que no hubo personas lesionadas y que la estructura afectada sufrió daños materiales. En paralelo, se inició una investigación para determinar cómo se originó el incendio, ya que las circunstancias aún no están claras.

La Policía trabaja en la recolección de testimonios y en la evaluación de la escena para establecer si el fuego fue accidental o si podría existir algún tipo de intencionalidad.