Investigan la muerte de un anciano en Villa del Rosario: fue hallado sin vida en su vivienda

Según la información aportada a 7Paginas, alrededor de las 10:45 horas personal policial tomó conocimiento de la situación y se hizo presente en el lugar, donde constató la veracidad de lo informado. De acuerdo a las primeras actuaciones, se trataría de un presunto suicidio, por lo que de inmediato se dio intervención a las autoridades judiciales y sanitarias correspondientes.

En la vivienda trabajaron el fiscal en turno, el médico policial y personal de Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias y diligencias de rigor tendientes a esclarecer las circunstancias del hecho.

Trascendió que la persona fue encontrada por un tercero que concurrió ocasionalmente al domicilio y, al advertir la situación, dio aviso a las fuerzas de seguridad.