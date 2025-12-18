7PAGINAS

Jueves 18 de diciembre de 2025
Investigan la muerte de un anciano en Villa del Rosario: fue hallado sin vida en su vivienda

Un lamentable hecho conmocionó a la comunidad de Villa del Rosario en la mañana de este jueves, cuando un hombre mayor de edad fue hallado sin vida en el interior de su domicilio, ubicado sobre calle Güemes de esa localidad.
Redacción 7Paginas

Según la información aportada a 7Paginas, alrededor de las 10:45 horas personal policial tomó conocimiento de la situación y se hizo presente en el lugar, donde constató la veracidad de lo informado. De acuerdo a las primeras actuaciones, se trataría de un presunto suicidio, por lo que de inmediato se dio intervención a las autoridades judiciales y sanitarias correspondientes.

En la vivienda trabajaron el fiscal en turno, el médico policial y personal de Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias y diligencias de rigor tendientes a esclarecer las circunstancias del hecho.

Trascendió que la persona fue encontrada por un tercero que concurrió ocasionalmente al domicilio y, al advertir la situación, dio aviso a las fuerzas de seguridad.