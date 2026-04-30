Investigan la muerte de un bebé de 23 días que ingresó sin vida al hospital de Concordia

Un bebé de 23 días fue trasladado de urgencia al hospital de Concordia luego de que su madre solicitara auxilio al personal de la comisaría Segunda que se encontraba realizando recorridas prevencionales. Sin embargo, al ingresar al nosocomio, el bebé ya no presentaba signos vitales. El caso generó conmoción y abrió una investigación judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El hecho ocurrió durante el mediodía de este miércoles 29 de abril, cuando la mujer fue asistida en la vía pública, en inmediaciones de calle Saavedra y Feliciano, por efectivos policiales que realizaban tareas preventivas. Ante la situación de desesperación, los agentes trasladaron de inmediato al bebé al Hospital Materno Infantil Dr. Ramón Carrillo, donde finalmente se constató su muerte, consignó Concordia Policiales.

Intervención policial y judicial

De acuerdo con lo informado, la intervención policial fue inmediata tras el pedido de auxilio. La madre del bebé habría manifestado una situación de urgencia que motivó el traslado rápido al centro de salud, aunque los profesionales médicos confirmaron que el menor ya había ingresado sin vida.

Frente a lo ocurrido, se dio intervención a la fiscal Daniela Montangie, quien dispuso la realización de una autopsia para establecer con precisión la causa del fallecimiento del bebé. La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca reconstruir los minutos previos al ingreso al hospital.