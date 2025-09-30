Investigan la muerte de un hombre joven en un barrio de Concordia

De acuerdo a los primeros datos aportados a 7Paginas, el caso podría tratarse de una autodeterminación, aunque las autoridades aclararon que aún restan pericias para establecer con precisión las causas de la muerte.

El cuerpo fue encontrado por familiares alrededor de las 7 de la mañana, lo que motivó la inmediata intervención de la policía. En el lugar trabajan el fiscal en turno y personal de la división Criminalística, quienes llevaron adelante las tareas de rigor para esclarecer lo sucedido.

La investigación continúa en curso mientras se esperan resultados de las pericias y testimoniales que permitan determinar las circunstancias del hecho.