7PAGINAS

Martes 30 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Investigan la muerte de un hombre joven en un barrio de Concordia

En las primeras horas de este martes, la policía de Concordia tomó intervención en un hecho ocurrido en un domicilio ubicado en calle Mendiburu y 60, donde fue hallado sin vida un hombre de 35 años, identificado como K. Russo.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

De acuerdo a los primeros datos aportados a 7Paginas, el caso podría tratarse de una autodeterminación, aunque las autoridades aclararon que aún restan pericias para establecer con precisión las causas de la muerte.

El cuerpo fue encontrado por familiares alrededor de las 7 de la mañana, lo que motivó la inmediata intervención de la policía. En el lugar trabajan el fiscal en turno y personal de la división Criminalística, quienes llevaron adelante las tareas de rigor para esclarecer lo sucedido.

La investigación continúa en curso mientras se esperan resultados de las pericias y testimoniales que permitan determinar las circunstancias del hecho.